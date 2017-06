Bronckhorst houdt geld over voor sociaal beleid

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van zo’n 2,8 euro op een begroting van ongeveer 80 miljoen euro. Het college wil het bedrag de komende jaren inzetten om de zorgtaken goed uit te kunnen blijven voeren.

Volgens wethouder Arno Spekschoor van financiën gaat het niet om een structureel overschot, maar om een incidentele meevaller. “Met name op de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn, die de gemeente per 2015 vanuit het rijk overgedragen kreeg, hielden we geld over: zo’n 2 miljoen euro.” Doordat er met oude cijfers werd gerekend, kon er tot nog toe niet realistisch worden begroot. Inmiddels zijn de cijfers beter in beeld en zal het overschot verminderen.

Het geld dat nu is overgehouden, blijft bestemd voor de zorg. Spekschoor: “De verwachting is dat het rijk nog een aantal flinke kortingen op de budgetten van gemeenten doorvoert. Onze financiële boekhouding laat zien dat we daar op voorbereid zijn”

Wat alle overige taken van de gemeente betreft, laat de Jaarrekening zien Bronckhorst bijna exact hebben uitgegeven zoals begroot. Wethouder Spekschoor: “En zo hoort het ook. De uiteindelijk overgebleven 22.000 euro gaat naar de algemene reserve. Het totale bedrag aan reserves blijft ongeveer gelijk met zo’n 55 miljoen euro. Dit is de waarde van onze bezittingen min onze schulden. Onze reserves zitten dus lang niet alleen in geld, maar met name in eigendommen, zoals sporthallen, het gemeentehuis, scholen, riolering, voertuigen en dergelijke.”

Wethouder Spekschoor: “Ook waren er in 2016 nog enkele projecten die later werden opgestart dan gepland of een langere looptijd hebben dan vooraf ingeschat. We stellen de raad voor de circa 600.000 euro die hiermee gemoeid is door te zetten naar dit jaar. Het gaat onder andere om 190.000 euro voor landschapsprojecten, 50.000 euro voor het bibliotheekwerk, 61.000 euro voor de vernieuwde opzet van de begroting en 230.000 euro voor opleidingstrajecten voor medewerkers. Daarnaast hebben we geld beschikbaar om initiatieven op het gebied van innovatie in de zorg te stimuleren, landschapsprojecten uit te voeren en hopelijk dit najaar vanuit de begroting een groot bedrag vrij te maken voor de aanleg van een breedbandbuis in het buitengebied voor de aanleg van snel internet.”