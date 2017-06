Brummense Holthakkers hakken hun eigen brandhout

BRUMMEN - De Brummense Holthakkers is een gecertificeerd collectief dat bomen kapt in ruil voor het vrijgekomen hout. De Holthakkers doen dit bijvoorbeeld voor landgoedeigenaren en particulieren die een bos of houtwal hebben of voor de gemeente Brummen. Dit collectief is opgezet met het Landschapscontract, een provinciale subsidie.

Het principe is eenvoudig: de opdrachtgever verkoopt het hout voor een symbolisch bedrag aan de Holthakkers. Zij vellen de bomen en ruimen daarna alles op. Het vrijgekomen hout van de gekapte bomen en struiken is voor eigen gebruik van de Brummense Holthakkers. Dit is drie maal winst: het landschap wordt onderhouden, de terreineigenaar wordt ontzorgd en de Holthakkers hebben brandhout.

Sander Bosman, adviseur gemeente Brummen, legt uit dat de gemeente regelmatig van inwoners vragen kreeg om brandhout: “Voorheen kon de gemeente hier niet op inspelen, omdat het verwerken van hout en de organisatie eromheen kostbaar is. Ook is het gevaarlijk om (onbekende) mensen zelfstandig met een motorzaag te laten werken.” Samen met de mensen die om brandhout vroegen, kwam Bosman tot een oplossing: “Men wil graag zelf de handen uit de mouwen steken in ruil voor hout. Ook al kost het meer tijd dan ergens anders hout halen. Hieruit is het idee ontstaan een collectief op te richten dat hout hakt voor eigen gebruik.” Er zijn inmiddels al twintig Brummense Holthakkers die dit met veel plezier doen.

De gemeente stelt hoge eisen aan veiligheid, vandaar dat leden van het collectief een officiële opleiding Werken met de Motorkettingzaag hebben gevolgd bij de bosbouwschool Helicon. Voor de veiligheid zaagt een aannemer eerst de bomen om die te dicht bij een weg staan. De Holthakkers, voorzien van veiligheidskleding, zagen de boom klein en ruimen het takafval op.

Wie een singel, bos of houtwal wil laten onderhouden door de Brummense Holthakkers kan contact opnemen via debrummenseholthakkers@gmail.com, tel. 06-57018145 of 06-49718300. Meer informatie is te vinden op de facebookpagina Brummense Holthakkers. Voor de kapwerkzaamheden is wel gewoon een kapvergunning nodig, die kan worden aangevraagd bij de gemeente Brummen. De Holthakkers kunnen daarover advies geven.