Gratis oefenen voor theorie-examen bij de Bibliotheek

DIEREN - Bij Bibliotheek Veluwezoom is het dit jaar mogelijk gratis te oefenen voor het theorie-examen scooter (bromfiets), auto of motor. Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl, dat beschikbaar is voor iedereen die de Bibliotheek bezoekt, is actueel en conform de CBR-wijze.

Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl is beschikbaar voor iedereen die de Bibliotheek bezoekt, leden en niet-leden. Iedereen kan oefenen op een computer in de Bibliotheek of op de eigen mobiel, tablet of laptop, mits deze is aangesloten op het WIFI-netwerk van de bibliotheek.

Een groot aantal mensen (meer dan de helft in 2016) zakt de eerste keer voor het CBR theorie-examen. Met het gratis aanbieden van het oefenprogramma theorie-rijbewijs wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De samenwerking met Theorie.nl is in eerste instantie voor een jaar. Eind 2017 wordt besloten of deze dienstverlening voortgezet zal worden.