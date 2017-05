IJsselzicht Doesburg krijgt naam 'Grotenhuys'

DOESBURG - De bewoners van de 70 appartementen in IJsselzicht hebben enkele maanden de nodige overlast van alle bouwactiviteiten ervaren. Maar na de aanpak is het complex weer helemaal klaar voor de toekomst. Op woensdagmiddag 7 juni kunnen belangstellenden van 14.00 tot 16.00 het geheel vernieuwde gebouw aan de van Grotenhuysstraat in Doesburg bekijken. De nieuwe naam wordt Grotenhuys.

Die nieuwe naam wordt die middag nog officieel door de oudste en jongste bewoner onthuld. Bezoekers worden deze middag met een hapje en een drankje ontvangen in het restaurant. Gebruikers van het complex presenteren de activiteiten en mogelijkheden van het gebouw. Iedereen die wil komen kijken is van harte welkom in het gebouw van Woonservice IJsselland.

De naam Grotenhuys verwijst naar een oude regent in Doesburg, maar geeft ook aan dat de bewoners, weliswaar zelfstandig in hun eigen appartement, maar ook samen in een Groot Huis wonen. Van de extra voorzieningen kunnen ze gebruik maken, maar alles mag en niets moet. Het complex is daarom geschikt voor oudere jongeren (vanaf circa 60 jaar), maar de gelijkvloerse appartementen zijn ook prima voor ouderen die wat meer (thuis)zorg nodig hebben.

De bewoners van de 70 appartementen in het voormalige verzorgingshuis hebben zoals gezegd enkele maanden de nodige overlast van alle bouwactiviteiten ervaren. Maar de ruime, moderne appartementen zijn nu weer helemaal up to date. Naast de twee hoofdingangen van het woongebouw heeft nu ook het restaurant een eigen ingang. Hierdoor kan het door de bewoners, maar ook door anderen multi- functioneel worden gebruikt. De organisaties Cambio en Caleidoz verzorgen de exploitatie van het restaurant en de coördinatie van alle activiteiten in het gebouw.

Door de wijzigingen in de zorg, kon Attent Zorg en Behandeling enkele jaren geleden geen 24-uurs zorg meer aan de bewoners in het complex bieden. Woonservice IJsselland besloot daarop de wat gedateerde zorguitstraling van het complex rigoureus aan te pakken. Nadat de belangrijkste wensen en wijzigingen duidelijk waren, zijn de werkzaamheden in oktober 2016 gestart. "Nu ruim een half jaar en een miljoen verder zijn we trots op een prachtig vernieuwd wooncomplex", aldus Woonservice IJsselland.