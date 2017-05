Heerlijk wandelweer

DIEREN - De paden op de lanen in. Vorige week werd alweer de 52ste editie van de Dierense Avondvierdaagse gehouden. Bijna 1600 deelnemers liepen vier avonden lang door de fraaie omgeving van het dorp. Dit keer allemaal voorzien van een polsbandje. Niet alleen wil de organisatie in geval van calamiteiten weten wie er allemaal meelopen, het helpt ook tegen mensen die wel de routes meelopen, maar geen inschrijfgeld betalen. De verkeersregelaars van de organisatie hadden dit jaar een extra uitdaging, omdat het extra druk met verkeer was vanwege de omleidingen vanwege de Traverse. Maar het verliep allemaal goed en de deelnemers kunnen terugkijken op een heerlijke vierdaagse. - foto: Han Uenk