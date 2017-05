Koning van Spankeren

SPANKEREN - Het laatste deel van de romp van de houten vogel bungelde al een tijdje aan het draadeind dat hem nog in de lucht hield. Verschillende schutters tijdens de Oranjefeesten in Spankeren dachten dan ook dat het eindelijk hún kans was Koning of Koningin van het dorp te worden. De gelukkige scherpschutter werd uiteindelijk Peter Verlaan, die op deze foto's de felicitaties in ontvangst neemt van André Maalderink, voorzitter van de plaatselijke Oranjevereniging.

Spankeren genoot weer twee dagen van het heerlijke dorpse feest op het feestterrein aan de Kerkweg. Daar stond de kermis opgesteld en was ook de feesttent het centrum van vermaak en ontmoeting. - foto: Han Uenk