Voorlichtingsavond Duurzaamheid in Woningen verplaatst naar 7 juni

ROZENDAAL - In verband met de Europacupfinale van Ajax op 24 mei is de voorlichtingsavond voor duurzaamheid in woning van het PAK Rozendaal verplaatst naar 7 juni. Wat zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen, warmtepompen en extra isolatie? En welke subsidiemogelijkheden zijn er? Het PAK houdt voor alle inwoners van Rozendaal een voorlichtingsavond over duurzame maatregelen die in woningen kunnen worden uitgevoerd. Deskundigen van Rijn en IJssel Energie Coöperatie geven uitleg over de verschillende mogelijkheden. Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in de tuinkamer van de kerk aan de Kerklaan.