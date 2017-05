Hemelvaartconcert Kon. Rosendaalsche Kapel

ROZENDAAL - Traditiegetrouw geeft de Koninklijke Rosendaalsche Kapel (KRK) ook dit jaar weer een Hemelvaartsconcert in de muziekkoepel bij the Hunting Lodge in Rozendaal. Traditie is ook dat het concert gratis is bij te wonen.

De muziekkoepel is in de vorige eeuw (mede) door leden van de kapel gebouwd en is door zijn goede akoestiek een prettige plek om te spelen. Het uitzicht over kasteel Rosendael en de mooie natuur eromheen maken het plaatje compleet. Op het programma staan o.a. Verona, A Tribute to Amy Whinehouse, Band of Brothers, Hindenburg, The King of Pop, Born to be Wild, Pacific Dreams, Klezmeriana en Viktor’s Tale. 'Pak de fiets of trek de wandelschoenen aan en kom naar de muziekkoepel bij the Hunting Lodge, neem plaats op het terras of kom lekker dichtbij zitten zodat je ons goed kunt horen. Je bent van harte welkom om 14.30 uur want dan beginnen we met spelen', aldus het wervende persberichtje. Meer info: www.rosendaalschekapel.nl.