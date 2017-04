Rietpen, verf en brons in de Galluskerk

ANGERLO - Stichting Expo-Angerlo geeft sinds 1987 kunstenaars de mogelijkheid om in de 11e-eeuwse Galluskerk in Angerlo te exposeren. Een team van enthousiaste vrijwilligers zet zich wekelijks in om bezoekers gastvrij te ontvangen. Drie kunstenaars uit de regio die elkaar kennen vanuit de modeltekengroep de Uitwijk in Zutphen en de Kunstkring in Brummen exposeren en verkopen hun werk van 23 april tot en met 25 mei. Elk vertegenwoordigen ze een andere discipline uit de kunst. De openingstijden zijn iedere zondag van 13.00 tot 16.00 uur en op Hemelvaartsdag van 12.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.



De rode draad in het kunstenaarsbestaan van Jan Baggen is wel het tekenwerk. Als boekillustrator en tekenaar in de krant waarbij de wijde omgeving in beeld werd gebracht was hij jarenlang actief. Nu laat hij model- en landschapstekeningen zien die met de rietpen werden getekend. Meer info op www.janbaggen.nl.

Ans Leeflang (foto) tekende altijd al graag. Zij werkte jarenlang als coloriste waarbij zij zich bezig hield met het bewerken en inkleuren van dessins voor mode en interieurstoffen. Na deze loopbaan kwam er weer tijd om te tekenen en te schilderen. De eerste jaren voornamelijk met aquarel. Om haar kennis te verbreden, volgde ze vier jaar lessen op de vrije academie in beeldende kunst. De schilderlessen in klassieke technieken in olie en acryl hebben voor haar een wereld van kennis en mogelijkheden geopend. Meer informatie is te vinden op www.ansleeflang.com.

Figuratief brons, mensen en dieren, soms een spannende combinatie van beiden, zijn kenmerkend voor het werk van Monique Bosch. Bij het Bronkhorsterveer staan twee grote bronzen beelden van haar aan beide oevers van de IJssel Twee Vogeltjes B, Vogeltje Brummen en Vogeltje Bronckhorst. Van jongs af aan heeft zij haar handen gebruikt om vormen te maken in klei en was. In haar atelier zet zij haar ideeën en gevoelens om in materie. Meer informatie is te vinden op www.boschbeeldend.nl.