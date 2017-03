Grote renovatie van OBS de Horizon Ooi

DOESBURG - Het schoolgebouw van de Horizon Ooi wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Voor en in de zomervakantie gaat er heel wat gebeuren. De gemeente Doesburg steekt in samenwerking met het schoolbestuur Stichting IJsselgraaf veel geld in het opknappen en duurzamer maken van het gebouw, zodat er de komende tien jaar weer gewerkt kan worden in een goed en aangepast gebouw.

In de eerste fase wordt het dak vernieuwd en worden drie lokalen helemaal opgeknapt. Nieuwe plafonds, ledverlichting, schilderwerk en meer aanpassingen. Dan gaan de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 verhuizen naar de opgeknapte lokalen en wordt de andere vleugel aangepast.

Ook hier vinden grote veranderingen plaats. De zijingang wordt vergroot tot hoofdingang. Deze kant wordt helemaal klaar gemaakt voor kleuters en peuters met een mooi nieuw speellokaal.

Peuterspeelzaal Peuterhof zal na de grote vakantie intrekken in school. De doorgaande lijn van peuters naar kleuters zal op deze manier nog duidelijker naar voren komen. Hadden de leidsters en juffen al veel contact, nu worden ze naaste buren. In de zomervakantie wordt de bestaande hal van de kleuters omgebouwd tot berging en magazijn en worden de twee kleuterlokalen weggehaald. Er komen zonnepanelen op het dak van de school.