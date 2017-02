Vernieuwing brug in kader Beleef de Linies

DOESBURG - Binnenkort start de verbouwing van de brug bij de Panovenweg in Doesburg. Vorig jaar is de tunnelwand van het tunneltje onder de N317 opgeknapt en voorzien van nieuw metselwerk. Nu is de duiker van het water 'De Fles' aan de beurt. De duiker wordt vervangen door een nieuwe brug met een uitstraling die past bij de tunnelwand.

In 2014 is het structuurplan voor het project 'Beleef de Linies van Doesburg' vastgesteld. Eén van de projecten uit dit plan is het verbeteren van de voet- en fietsverbinding naar het centrum van de stad. Daarom wordt de entree bij de tunnel onder de N317 - de rondweg - en de Panovenweg opgeknapt. Gelijktijdig wordt de waterdoorstroming verbeterd en worden twee rioolpersleidingen verlegd. Het plan omvat nog veel meer, waarover binnenkort meer bekendgemaakt wordt.

Aan vier aannemers is gevraagd om een ontwerp voor een duiker/brug te maken en in te schrijven op dit werk. Uit deze vier kwam firma Hoornstra als beste en voordeligste naar voren. Op dit moment wordt door Hoornstra gewerkt aan een definitief ontwerp en zullen de nodige vergunningen worden aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf april 2017. Het werk moet uiterlijk 1 juli 2017 klaar zijn.

Om een beeld te geven van het ontwerp en de overige werkzaamheden wordt een informatieavond georganiseerd. Deze staat gepland op 22 maart. Nadere informatie over tijdstip en locatie volgt. En naast het ontwerp voor de duiker/brug zal die avond ook aandacht besteed worden aan een aantal andere ontwikkelingen in het gebied. Denk hierbij aan de uitkijktoren, de fietsstraat, de parkeervoorziening, de verlichte tunnel, het toekomstig kunstwerk van Andy Goldsworthy en de verbetering van de Verhuellweg.