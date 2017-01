Terug in de trouwzaal

BRUMMEN - Precies zestig jaar na hun burgerlijk huwelijk, zaten Ellie Plant en Jaap Koopmans uit Eerbeek vorige week maandag weer op de zelfde plek in het gemeentehuis van Brummen. In wat tegenwoordig Zaal Tonden heet, maar feitelijk de oude trouwzaal is. Voor deze bijzondere wens van het paar had de gemeente een uitzondering gemaakt. Drie generaties binnen deze familie waren allemaal in de zelfde zaal getrouwd. Ook bijzonder; de toenmalige getuigen en de bruidsmeisjes zaten zestig jaar later ook weer op de zelfde plek. Burgemeester Alex van Hedel hoefde dit keer dus niet ver van huis om namens het gemeentebestuur van Brummen de felicitaties over te brengen en het paar een kopie van hun trouwacte aan te bieden. - foto: Wencel Maresch