March & Showband Rheden scoort

WAALWIJK / RHEDEN – March & Showband Rheden heeft zaterdag deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap voor blaaskorpsen te Waalwijk. Vanwege het uitstekende resultaat tijdens het muziekconcours in Enschede vorig jaar, mochten de Rhedenaren zich presenteren op het NK. March & Showband Rheden deed dat in de 1e divisie voor blaaskorpsen op de onderdelen concerterend en marcherend.

De optredens werden door de drie juryleden met hoge punten gewaardeerd. 'State of the Art' (concerterend) kreeg een gemiddelde van 89,67 punten. De 'Strijland Mars' (marcherend) een gemiddelde van 88,33 punten. Deze prachtige scores resulteerden op de ranglijst in 2e plaats concerterend en 3e plaats marcherend. Met een totaalgemiddelde waardering van 89 punten mag gesproken worden van een uitstekende prestatie op het Nederlands Kampioenschap.

March & Showband Rheden gaat zich de komende periode richten op deelname aan het Wereld Muziek Concours, dat zal plaatsvinden in juli 2017 te Kerkrade. Het Rhedense muziekkorps zal op zondag 23 juli aantreden op het hoogst haalbare wedstrijdpodium van de internationale amateurmuziek. Meer informatie is te vinden op: www.march-showbandrheden.nl - Foto: Wouter Rijnbende