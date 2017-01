Tineke Beishuizen beveelt Poëzieweek van harte aan

ANGERLO - Soms zou je iets willen zeggen dat eigenlijk niet onder woorden te brengen is. Behalve als je dichter bent. Want dichters kunnen niet alleen het onzegbare in woorden vatten, maar ze kunnen met die woorden doordringen in het hart en de ziel van de lezer, en daarom zijn ze zo belangrijk. Natuurlijk hebben dichters hebben hun eigen stijl, en dat iemand van gedichten houdt wil niet zeggen dat hij van àlle gedichten houdt.

Dat hoeft ook niet. Maar ik weet zeker dat er voor elk mens een gedicht is geschreven dat wèl aanspreekt.

Deze woorden zijn aan het papier toevertrouwd door Tineke Beishuizen. De in Doesburg woonachtige columniste en succesvol auteur is betrokken bij de Poëzieweek die van 26 januari tot en met 4 februari wordt gehouden in Angerlo en Doesburg.

Beishuizen: Is het ene gedicht beter dan het andere? Vast wel, het kan bijna niet anders. Maar behalve officiële criteria is vooral de persoonlijke smaak doorslaggevend. En dat is waar ik naar toe wil. Het zal u misschien niet ontgaan zijn dat donderdag 26 januari Poëziedag is. Het begin van de Poëzieweek die duurt van 26 januari tot en met 4 februari. Een week die bedoeld is als propaganda voor Het Gedicht. Het is een evenement dat veel dichters in Nederland en België op de been brengt, want overal worden ze uitgenodigd om in zalen en zaaltjes, voor radio en televisie, hun gedichten voor te dragen.

De Protestantse Gemeente te Angerlo/Doesburg heeft in het kader van die Poëzieweek nu al voor de vijfde keer een gedichtenwedstrijd georganiseerd. Met als thema ‘humor’. Ook dit jaar zijn er weer een behoorlijk aantal inzendingen binnengekomen en wij hebben ons er als jury (bestaande uit Chris Kors, Petra Spaan, Marian Grandia, Jan Ravensteijn en Tineke Beishuizen) over gebogen en dat viel niet mee. Want om uit al die gedichten de allermooiste te kiezen kostte heel wat hoofdbrekens. Hoe dan ook, we zijn eruit gekomen. En als u bij de uitslag van de gedichtenwedstrijd wilt zijn, moet u zeker op donderdag 26 januari naar het beeldige middeleeuwse Galluskerkje in Angerlo gaan. De bijeenkomst begint daar om 20.00 uur en de all-in entree bedraagt € 5,-.

Daar wacht u dan een inspirerende avond. Natuurlijk worden de winnaars van de gedichtenwedstrijd bekend gemaakt. Ook treedt het trio Dichter Bij U op, bestaande uit Bianca Hendriks, dorpsdichter van de gemeente Renkum, troubadour Sander Essers en dichter en schrijver Jan Eikelenboom. Ze brengen een programma met verhalen, liedjes en gedichten die elkaar kruisen, tegenspreken, versterken of niets met elkaar te maken hebben. Een ongewoon optreden met als beoogde uitkomst: een zonnetje in uw hersenpan te brengen. Want de deze drie mensen hebben één ding gemeen: ze willen Dichter Bij U zijn.

Alsof dat nog niet genoeg is, kunt u luisteren naar verrukkelijke lazy jazz, gespeeld door het duo Jetse de Jong piano en Jesse Schilderink op saxofoon.

Het juryrapport wordt doorgenomen door Tineke Beishuizen, die een aantal van de niet winnende maar evengoed mooie inzendingen zal laten horen.

Er worden hapjes en drankjes geserveerd, en we gaan er vanuit dat de avond, net zoals voorgaande jaren het geval was, een groot succes zal zijn.