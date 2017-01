Grootschalige opknapbeurt van de kern Giesbeek

GIESBEEK - De gemeente Zevenaar moet de komende jaren grootschalig onderhoud uitvoeren aan de riolering en wegen in een groot gedeelte van de kern van Giesbeek. Op dinsdag 31 januari houdt de gemeente daarom, tussen 15.00 uur en 20.30 uur, een informatiebijeenkomst in het Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. Betrokken bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging daarvoor.

Nu de riolering en wegen vernieuwd moeten worden kan tevens de openbare ruimte zoals trottoirs, openbare verlichting en groenvoorziening worden opgeknapt. De voorgenomen revitalisering moet dan ook leiden tot een flinke verbetering van de openbare ruimte. Maar voordat de gemeente Zevenaar met de voorbereiding aan de slag gaat en plannen maakt, wil zij graag bewoners informeren maar vooral ook wensen en ideeën inventariseren. Samen met bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers wil de gemeente een plan opstellen. Waar mogelijk zullen de opgehaalde ideeën en wensen meegenomen worden in de planvorming. Naar verwachting starten de uitvoerende werkzaamheden in de eerste helft van 2018.

Bewoners die verhinderd zijn tijdens de informatiebijeenkomst, kunnen tot 1 maart 2017 hun ideeën en tips kenbaar maken via e-mail: giesbeek@zevenaar.nl.