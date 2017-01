GEM. RHEDEN - Om het aantal inbraken in de gemeente Rheden te verminderen, kunnen inwoners zich opgeven voor de training Alert in de Wijk. In de training leren inwoners verdachte situaties in de wijk te herkennen en hoe zij hier veilig mee om moeten gaan.

In drie uur tijd krijgen deelnemers antwoord op vragen hoe kun je zien wie een bewoner of een bezoeker is en wie kwade bedoelingen heeft. Ze leren van een professional, die jarenlang bij de politie en in de beveiliging werkte, waar je op moet letten en hoe je hierop het beste kan reageren.

Vorig jaar is het aantal inbraken in de gemeente Rheden gestegen. Politie, gemeente en de buurtpreventieteams werken samen om dit aantal te verminderen. Zo zijn er bijvoorbeeld op grote schaal WhatsApp-groepen opgericht en onlangs is de politie gestart met het mobiliseren van hardlopers om alert te zijn op verdachte situaties. Deze mensen zijn herkenbaar aan de gele hesjes met het opschrift Waakzaam en Fit. Nu organiseren het buurtpreventieteam Overbiljoen, gemeente en politie een training Alert in de Wijk.

De training Alert in de Wijk is voor iedereen. In totaal zijn er zes avonden. Inwoners kunnen zich voor één van de volgende avonden, die van 18.45 uur tot 21.45 uur duren, aanmelden. Op maandag 6 februari in De poort in Velp, op woensdag 8 februari op het gemeentehuis in De Steeg, op maandag 13 februari in de gymzaal van basisschool De Arnhorst in Velp, op donderdag 16 februari op Het Rhedens De Tender in Dieren en op donderdag 23 februari in de gymzaal van de Arnhorst in Velp. Inwoners die interesse hebben voor een training, kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Rheden: www.rheden.nl/alert.