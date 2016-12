BEEKBERGEN - Op 26, 27 en 28 december komt een enorme stoomlocomotief van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij nog één keer in beweging voor een rit tussen Apeldoorn en Eerbeek. De vetrektijd uit Apeldoorn is 12.45 uur en uit Beekbergen 13.10 uur.

Deze drie dagen wordt de verwarmde stoomtrein, betrouwbaar onder alle weersomstandigheden, omgedoopt tot Glühwein-Express. Om nog even van de kerstsfeer te genieten, zijn de locomotief en de rijtuigen zowel van binnen als aan de buitenkant prachtig versierd. Ook de Kerstman loopt gezellig rond. En in de restauratiewagen zijn drankjes en versnaperingen te koop, maar natuurlijk ook de glühwein waar de trein zijn naam aan ontleent.

Met deze winterritten sluit de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij traditioneel het jaar af. Nu is het de beurt aan de vrijwilligers om gedurende de winter groot onderhoud te plegen aan de spoorlijn, de locomotieven en de rijtuigen.

www.stoomtrein.org