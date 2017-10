Koeien aan de wandel

SPANKEREN - Wild West in Spankeren, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vijf jonge koeien doken 's nachts om 03.40 uur op in tuinen aan de Dorpsweg. De jongedames waren uitgebroken uit een weiland aan de Bockhorstweg en stapten nieuwsgierig door de voortuinen en over opritten.

De eigenaar was met behulp van de politie en enkele andere veehouders uit het dorp snel gevonden, maar de dieren waren niet van plan zich willoos weer achter het hek te laten drijven. Twee uur lang was men druk in nachtelijk Spankeren. De runderen stampten vrolijk door bloemperken en gazons en glipten in plaats van de Landweg op, vlug de Van Rhemenhof in. In enkele achtertuinen - gevloek, glasgerinkel en veel geroepen 'kies, kies, kies' later - werden de dieren uiteindelijk tegen 05.30 uur een veewagen ingedreven en weer teruggebracht naar hun eigen weiland. - foto: Jasper Maresch