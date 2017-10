Brummen eert mantelzorgers met middag voor mantelzorgers

HALL –Tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg, op vrijdag 10 november, houdt het Knooppunt Mantelzorg een feestelijke middag voor alle mantelzorgers in de gemeente Brummen. De bijeenkomst vindt plaats in restaurant Bello in Hall van 17.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan tot 31 oktober per e-mail: m.steunenberg@humanitas.nl. Geregistreerde mantelzorgers ontvangen persoonlijk een uitnodiging.

Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan de inzet van mantelzorgers in de gemeente Brummen. “Mantelzorgers doen onbetaalbaar werk”, zegt wethouder Jolanda Pierik. “Dankzij hun zorg en ondersteuning kunnen anderen zelfstandig blijven wonen, ondanks een beperking of ziekte. Met activiteiten zoals deze feestelijke middag willen we onze waardering hiervoor tonen.”

Het Knooppunt Mantelzorg organiseert de bijeenkomst samen met restaurant Bello. De mantelzorgers krijgen een wokmaaltijd aangeboden en er is volop gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en bij te praten. Verder komt verhalenverteller Loek Boer langs met een rugzak vol gesprekstof. Alle mantelzorgers zijn welkom, van jong tot oud. Mantelzorgers die geen persoonlijke uitnodiging hebben gehad, kunnen zich aanmelden bij het Knooppunt Mantelzorg Brummen. Ze worden dan ook geregistreerd als mantelzorger en blijven zo voortaan op de hoogte van activiteiten, ontwikkelingen en tips op het gebied van (mantel)zorg en ondersteuning.