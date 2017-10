Rookworstenactie SHE

HALL - Ook dit najaar houdt vv S.H.E. uit Hall weer haar bekende rookworstenactie in samenwerking met keurslager Van der Horst uit Eerbeek. Deze slagerij viel al meerdere keren in de prijzen met dit product. In de dorpskern van Hall wordt deur aan deur verkocht en alle leden van de vereniging gaan met verkooplijsten langs bij familie, vrienden, buren en collega’s. Wie de verkopers gemist heeft, kan rookworsten bestellen per e-mail. rookworstenshe@hotmail.com of via www.vvshe.nl. bestelde rookworsten zijn op 4 november tussen 10.00 en 15.00 uur af te halen bij SHE aan de Dorpsstraat 7 in Hall. Dan kan men ook betalen. De rookworsten zijn vacuüm verpakt en dus lang houdbaar. De rookworsten kosten 2,50 euro per stuk en drie rookworsten kosten 7 euro. Bij een afname van minimaal vijf worsten kost een worst 2 euro per stuk.