Bezoek aan gemeente Brummen op afspraak

BRUMMEN / EERBEEK - Na de opening het nieuwe gemeentelijk Servicepunt Eerbeek van de gemeente Brummen, kunnen inwoners zowel in Brummen als Eerbeek terecht voor het aanvragen en afhalen van gemeentelijke producten en diensten. Fysiek contact met de gemeente moet voortaan op afspraak. De gemeente is online 24/7 bereikbaar.

Uit het inwonerspanel 'Brummen Spreekt' en andere reacties van inwoners, is naar voren gekomen dat lange wachttijden een grote ergernis zijn bij het aanvragen van burgerzakenproducten. Vooral op de donderdagavond kunnen de wachttijden flink oplopen. Uit ervaringen bij andere gemeenten is gebleken dat werken op afspraak zorgt voor kortere wachttijden en hogere klanttevredenheid. Daarom kiest de gemeente er voor om per 30 oktober bij de burgerzakenbalies geheel op afspraak te gaan werken. Vrij inlopen om burgerzakenproducten aan te vragen is dan niet meer mogelijk. Het voordeel voor is dat de burgers sneller en op maat geholpen worden, zonder lange wachtrij.

Wie een paspoort, rijbewijs of ander product of dienst wil aanvragen, kan eenvoudig een afspraak maken via de website van de gemeente www.brummen.nl, of telefonisch via 0575-568233. Bij de recepties in het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt Eerbeek kan ook een afspraak worden gemaakt. Inwoners kunnen zonder afspraak binnenlopen om een afspraak te maken, iets af geven of om een burgerzaken document op te halen.

De avondopenstelling van de balie Burgerzaken op donderdagavond is altijd een van de drukst bezochte momenten. Uit het inwonerspanel ‘Brummen Spreekt’ is de behoefte aan een extra avondopenstelling sterk naar voren gekomen. De gemeente grijpt het opengaan van het Servicepunt Eerbeek dan ook aan om op maandagavond een extra avondopenstelling in Eerbeek in te voeren en gelijktijdig nog een paar wijzigingen in de openingstijden door te voeren. Zo komt er ook op nadrukkelijke wens van inwoners uit het inwonerspanel meer openingsuren in de middag (op momenten dat kinderen vrij zijn van school) en vervroegde openingstijden, zodat er mogelijkheden zijn om vóór het werk bijvoorbeeld een aangevraagd paspoort af te halen. Zie voor de openingstijden: www.brummen.nl.