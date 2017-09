Posbankloop is evenement voor jong en oud

VELP – Zondag 24 september wordt de 23e editie van de Posbankloop gelopen. Start en finish van deze mooie loop zijn op de Rozendaalselaan, waar een gezellig horecaplein is ingericht voor deelnemers en publiek. DJ Eddy zorgt voor opzwepende muziek. Elke deelnemer doneert automatisch één euro aan Natuurmonumenten om zodoende de prachtige natuur van de Veluwezoom te ondersteunen.

Deelnemers kunnen kiezen uit 5,5 en 15 kilometer. Alle lopers bedwingen de Muur van Aalbers: een tussentijdse klim van 500 meter op de Emmapiramide. Voor de jonge lopers is er de KidsRun van 500 of 1000 meter, die wordt gelopen voor de lange afstanden aan de beurt zijn. De korte KidsRun begint om 11.15 uur met een warming-up en de lange om 12.00 uur. Om 12.45 uur is de warming-up voor de 5,5 kilometer, de start is om 13.45 uur. De warming-up voor de 15 kilometer begint om 13.45 uur, de start is om 14.00 uur.

Inmiddels hebben zich al ruim 2500 deelnemers ingeschreven, al 15 procent meer dan vorig jaar. De meeste lopers komen uit Arnhem, op de voet gevolgd door Velp. Maar liefst 279 lopers doen mee in hun eigen woonplaats. Overigens komen de deelnemers letterlijk uit het hele land en zijn van alle leeftijden – foto: Renée Tijdink

www.posbankloop.nl