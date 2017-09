Wijkfeest Beinum

DOESBURG - Zaterdag was het weer zover, de Wijkraad Beinum hield in samenwerking met welzijnsorganisatie Caleidoz het jaarlijkse wijkfeest. Van 11.00 tot 15.00 uur waren er tal van activiteiten op de parkeerplaats voor de DekaMarkt. De kinderen konden allerlei spelletjes doen, zoals hoepelen, steltlopen, sjoelen, enz.

Daarmee konden ze een gratis ijsje verdienen van Cafetaria Reinders. Natuurlijk ontbrak ook het springkussen niet. DekaMarkt had een suikerspin wagentje geregeld en dat vonden de kinderen natuurlijk heerlijk. Trouwens, ook menig volwassene , hoewel er voor de grote mensen ook koffie en thee met wat lekkers was. Bij Caleidoz kon men ook een kijkje nemen en eens zien wat er door de mensen die er gebruik van maken gemaakt werd. Het vaste onderdeel was er ook: de weggeefhoek. Wijkbewoners kunnen hier planten, boeken of klein huisraad aanbieden of juist komen uitzoeken.

Om twee uur kwam er een wagen voorrijden met daarin twee pony’s en een paar honden. Met deze pony’s en honden konden de kinderen 'wandelen' binnen het hek. Deze dieren worden gebruikt bij kinderen die een trauma hebben of erg weinig zelfvertrouwen om hen langs deze weg weer wat troost en zelfvertrouwen te geven. Dieren en mensen is altijd een goede troostende combinatie. Duo-coaching uit Doesburg is zeker een aanvulling en de kinderen vonden het geweldig om met de dieren te wandelen. Een erg leuk idee van de wijkraad om dit hier te laten doen. - foto: Hanny ten Dolle