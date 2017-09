Beurs tweedehands kinderkleding in Hall

HALL - Op vrijdag 22 september wordt de halfjaarlijkse kinderkledingbeurs in Hall gehouden, met deze keer najaars- en winterkleding. Liefhebbers kunnen van 18.30 tot 20.30 uur weer leuke tweedehands kleding kopen in OBS de Vossestaart, Dorpsstraat 40 in Hall.

En voor wie zelf kasten vol heeft liggen met leuke, goede najaars- en winterkleding die niet meer wordt gebruikt, kan die op de kinderkledingbeurs gemakkelijk verkopen, zonder zelf op de beurs te staan. Voor meer informatie of het aanmelden kan contact worden opgenomen met Laura van der Spreng: 0575-476980 of per e-mail bij gertie-laura@hotmail.nl. 25% Van de opbrengst komt ten goede van de school.