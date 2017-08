Fotograficamarkt in trek

DOESBURG - Het was druk, zondag in de Doesburgse binnenstad. Vanuit letterlijk de hele wereld waren verzamelaars van fotografica naar de Hanzestad gekomen om te snuffelen tussen de uitgestalde waar. Japanners, Amerikanen, Russen, heel veel Duitsers en andere Europeanen. Fotograferen - en dan bedoelen we niet maar wat rond knipsen en selfies maken met een telefoontje - heeft de wind weer in de rug. Waar de LP weer helemaal terug is als geluidsdrager en zelfs cassettebandjes weer in trek raken, is ook de analoge fotografie bezig aan een revival. De digitale fotografie zal, zeker door de toepassing in smartphones, z'n toppositie niet meer af staan, maar tijdens de Fotograficamarkt waren veel verzamelaars en handelaren het er over eens dat de ouderwetse analoge fotografie een nieuw publiek krijgt. Zeker de oudere fototoestellen, van pakweg vóór 1970, geven een speciale sfeer aan het beeld. Dat heeft te maken met de lenzen, de coating en de soms uitdagende beperkingen van fotorolletjes. En van de spanning die dergelijke fotografie met zich mee brengt. Nadenken over wat je doet. Bewust fotograferen. Compositie, belichting, scherptediepte, het heeft allemaal z'n invloed. En voor wie weer een mooie ouderwetse fotocamera zoekt, blijkt nog heel veel te koop voor soms hele lage prijzen. Want dat is het voordeel van oude fototoestellen, die waren altijd zo duur geweest, dat eigenlijk niemand ze ooit heeft weggegooid - foto: Wencel Maresch