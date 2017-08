Zangvereniging Herleving zingend naar 100 jarig bestaan

EERBEEK - Na zes weken vakantie gaan de leden van het gemengde zangkoor Herleving uit Eerbeek dinsdagavond 5 september weer beginnen met de wekelijkse zangrepetitie. De 48 leden van het zangkoor zullen in 2019 haar 100-jarig bestaan vieren.

De komende twee jaar zullen de leden onder leiding van dirigent Rien van Heerde en pianiste Gery Versteeg alles uit de kast halen om tijdens het eeuwfeest een concert met een diversiteit aan zangrepertoire ten gehore te brengen. Tot deze tijd zal het koor van zich laten horen, zo staat er een concert gepland in november 2017 en bezoeken ze zorginstellingen om de bewoners een leuke middag of avond te bezorgen. Het motto van de zangleden is daarom ook 'wij zingen muziek van Hendel en Bach, maar ook met een traan en een lach.' Wie het koor wil versterken kan eens komen kijken tijdens een repetitie in De Schuure, naast De Korenmolen in Eerbeek, iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur.