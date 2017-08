Buurtbus Spankeren-Dieren vervoert 40.000ste passagier

DIEREN - Afgelopen zaterdag heeft de buurtbus BBSD haar 40.000ste passagier mogen begroeten. Op de route Dieren West was mevrouw Marietje Brugman om 13.15 uur de gelukkige en mocht een bos bloemen en een cadeaubon in ontvangst nemen uit handen van voorzitter Albert Pirenc.

Marietje rijdt al sinds jaar en dag met de buurtbus om boodschappen te doen op het Callunaplein.

Het gaat goed met de buurtbus. Het aantal passagiers stijgt en zal naar verwachting dit jaar uitkomen boven de 10.000. Wel kan de buurtbus nog enkele chauffeurs (vrijwilligers) gebruiken. Ondanks dat zij kunnen bogen op een vrij hechte groep leden, vallen er af en toe toch mensen af door diverse omstandigheden. Wilt u zich ook maximaal één maal per week voor 4 uurtjes beschikbaar stellen om de buurtbus te besturen, meldt u zich dan aan via de site www.bbsd.nl of telefonisch bij de personeelsfunctionaris, te bereiken op telefoonnummer 0314-840174. Klein rijbewijs is voldoende.