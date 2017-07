Aangepast treinverkeer van en naar Zutphen

REGIO – Nog tot en met maandag 7 augustus schildert ProRail de gehele spoorbrug bij Zutphen. Tussen Zutphen en Dieren en tussen Zutphen en Apeldoorn rijden in deze periode daarom bussen in plaats van treinen.

Tussen Zutphen en Dieren zet de NS bussen in, tussen Zutphen en Apeldoorn kunnen reizigers gebruik maken van Arriva-bussen. De extra reistijd is 15 tot 45 minuten.

Reizigers die gebruik maken van vervangend vervoer met een NS- of Arriva-bus, hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist men net zoals met de trein. In- en uitchecken kan op het betreffende treinstation, ook als de reis begint of eindigt met een trein-vervangende bus.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.prorail.nl/nieuws/spoorbrug-zutphens-blauw.