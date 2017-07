Jonge pianisten in 12e eeuws kerkje in Velp

VELP - Tussen 23 juli en 6 augustus komen jonge, hoogbegaafde pianotalenten spelen in het Romaanse kerkje De Oude Jan in Velp. In die periode wordt in de Duitse stad Kleef het internationale Euregio Rijn-Waal Studentenfestival gehouden. ’s Avonds zwermen de tientallen deelnemers uit negen verschillende landen uit naar inspirerende en sfeervolle locaties in de wijde omgeving om hun talenten aan het publiek te tonen en om podiumervaring op te doen.

Voor het vierde jaar is De Oude Jan in Velp één van die uitgekozen podia. De pianorecitals zijn allemaal gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage van de bezoekers wordt op prijs gesteld en is volledig bestemd voor de optredende muzikant.

Op maandag 24 juli speelt Yumeka Nakagawa (2001) werken van Mozart, Mendelssohn, Schubert, Liszt, Von Weber en Chopin. Yumeka studeert aan de Robert Schumann Musikhochschule Düsseldorf, is laureate van meerdere concoursen en trad ook op als soliste met orkest.

Dominika Rak (foto), geboren in 2004, en Maria Wojtaszek (2003) uit Polen brengen op dinsdag 25 juli muziek van J.S. Bach en Chopin ten gehore en vullen dat aan met muziek van enkele andere componisten. Dominika en Maria behaalden beide reeds vele prijzen en onderscheidingen.

Al een jaar nadat de Duitse Lisa Zhu (2002) op 5-jarige leeftijd haar eerste pianolessen kreeg won ze al een eerste prijs en daar bleef het niet bij. Woensdag 26 juli staan werken van Beethoven, Schumann, Mendelssohn en Liszt op haar programma.

Een week later kunt u opnieuw drie avonden genieten van prachtige pianomuziek, te beginnen op donderdag 3 augustus. Dan is het de beurt aan de zeer begaafde Clara Strobel (2002) uit België, in 2015 ook al succesvol in de Oude Jan, nu met muziek van Mozart, Mendelssohn, Chopin en Prokofiev.

Op vrijdag 4 augustus staat de vleugel klaar voor de Duitse Nicole Rudi (1995), die al liefst 17 concoursen op haar naam heeft staan. Zij speelt werk van Beethoven, Schumann, Janácek en Chopin.

Aleksandra Koziol (1991) sluit op zaterdag 5 augustus de reeks bijzondere pianorecitals af met muziek van J.S. Bach, Mozart, Szymanowski en Mykietyn. De Poolse Aleksandra speelt graag en vaak muziek uit haar geboorteland om publiek met een andere nationaliteit daarvan kennis te laten nemen.

Aanvang: 20.00 uur. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage voor optredende musicus. Adres: Kerkje De Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp (bij Arnhem). Informatie: www.vriendenvandeoudejan.nl.