Samen de buurt bewaken

DIEREN – Met de onthulling van een waarschuwingsbord startte burgemeester Petra van Wingerden officieel de Buurtpreventie Whatsapp-groep in Dieren Noordwest. Dit deed zij samen met Wim Burgmeijer, één van de initiatiefnemers.

Dit soort borden staan op alle toegangswegen van de wijk en waarschuwen mensen met verkeerde plannen dat er op hen wordt gelet. De deelnemers aan de Whatsapp-groep melden verdachte situaties aan hun buren. Daarmee wordt de alertheid in de wijk vergroot. Van Wingerden: “Met deze borden laten we mensen weten dat we hier in de wijk een oogje in het zeil houden.”

Het nut van een Whatsapp-groep is in andere wijken al bewezen. Wim Burgmeijer: “Ik merk zelf al dat ik alerter ben en beter oplet. Ik laat de achterdeur bijvoorbeeld niet meer open staan als ik even wegga. Dat kan helaas niet altijd meer. Het is niet de bedoeling mensen bang te maken, maar wèl alert op verdachte situaties.” Hoe meer mensen meedoen, hoe effectiever de Whatsapp-groep is. Daarom roept Burgmeijer bewoners van Dieren Noordwest op zich te melden via buurtpreventie.dnw@gmail.com.