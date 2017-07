Sam Ligtlee pakt brons op EK baanwielrennen

EERBEEK / ANADIA - De derde dag van het EK op de Baan in Anadia (Portugal) voor beloften en junioren, bracht Nederland opnieuw succes. Sam Ligtlee uit Eerbeek was succesvol met een derde plek op de kilometer bij de beloften-mannen. De jongere broer van Olympisch Kampioene Elis is ook een veelbelovend sprinter.

Sam Ligtlee was content met zijn podiumplaats op het EK Baan in Anadia, zo laat hij op de site van KNWU weten. "Ik ben nog maar tweedejaars belofte en ik vond het heel moeilijk in te schatten hoe ik sta in dit veld. Uiteindelijk blijkt dat ik een dik persoonlijk record rijd. Daar ben ik heel blij mee. Het geeft ook vertrouwen voor de sprint, waarvoor op vrijdag de kwalificatie verreden wordt." - Foto: KNWU