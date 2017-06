Vrolijke Hekkensluiters

GIESBEEK – Iemand moet de laatste zijn en deze vrolijke dames namen deze taak tijdens de Avondvierdaagse in Giesbeek vol trots op zich. Als officiële Hekkensluiters vormden zij een vrolijk eind aan een bonte optocht, die vrijdag door het dorp trok. De feestelijke intocht was zoals altijd een hele happening, waarmee vier dagen wandelen werd afgesloten. En het was een goede vierdaagse: het was mooi weer, er waren weer mooie routes uitgezet en de stemming zat er goed in. De deelnemers hebben genoten en zo ook de Hekkensluiters.