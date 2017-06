Trouw aan Wilhelmina

SPANKEREN – Bij muziekvereniging Wilhelmina Spankeren zijn drie leden gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap. Zo is bassist en voorzitter Kees Buter al vijftig jaar lid van de Spankerense vereniging. Hoornist Hans Jansen is in het zonnetje gezet vanwege veertig jaar lidmaatschap en waren er bloemen voor bassist en tweede dirigent Ferdinand Sikkelbein, die al 25 jaar lid is. De drie jubilarissen ontvingen een verenigingsspeld. Zij gaven alle drie aan nog lang actief te willen blijven binnen Wilhelmina.

Ere-voorzitter Hans Maas roemde de drie jubilarissen niet alleen om hun trouwe dienst, maar ook vanwege hun inzet op diverse fronten. Met name voorzitter Kees Buter werd genoemd om zijn werk als voorzitter en de wijze waarop hij de Spankerense vereniging tot bloei heeft gebracht, met een succesvolle fanfare, opleidingsorkest en opstaporkest als resultaat. Daarnaast wordt er in september gestart met een blokfluitgroep.

Hoornist Hans Jansen heeft veel werk op de achtergrond verricht, bemant wekelijks de bar en staat altijd paraat voor de vereniging. Daarnaast is hij binnen het dorp actief als bestuurslid van de Oranjevereniging.

Ferdinand Sikkelbein, ruim veertig jaar muzikant en 25 jaar lid van Wilhelmina, heeft zich bewezen als multi-inzetbaar binnen het orkest en werd daarnaast geprezen vanwege zijn bijdrage als tweede dirigent.

Foto: De jubilarissen van Wilhelmina: van links naar rechts: Hans Jansen, Kees Buter en Ferdinand Sikkelbein – foto: Manuela Sleking