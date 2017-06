Zonovergoten Oeken Sportief

OEKEN - De optocht door de buurtschap op zaterdagochtend is één van de vaste onderdelen van het Oekens Oranjefeest. Voorop lopen de commissieleden, gevolgd door de showband DAP uit Apeldoorn en de versierde platte wagen met de Schutterskoningen van 2016. Aansluitend volgen uitgedoste buurtgenoten op versierde wagens, wandelend achter een rollator of crossend op trekker, motor of (bier)fiets. En dat allemaal naar aanleiding van het thema van dit jaar: Oeken Sportief.

De voorbereiding van al deze activiteiten werkt verbindend. De voorpret bij het bedenken van de creatie en vervolgens de opbouw, het schilderen, de muziek en de kleding die passen bij het thema.

Wat volgt is fan een zonovergoten weekend met veel activiteiten, waarbij iedereen vooral heerlijk relaxed aanwezig is. Op zaterdagmiddag wordt rustig gewacht op het laatste schot bij de grote vogel, waarna met z’n allen naar het vogelgooien wordt gekeken. Zondag zoekt iedereen een plekje in de schaduw om de roofvogelshow te aanschouwen en later als supporter tijdens de volleybalwedstrijden. Het voelt als een grote familie-picknick, jong en oud gezellig bij elkaar. De Oranjecommissie en Oekenaren kijken dan ook terug op een zeer geslaagd weekend, dat ook dit jaar iedereen weer veel plezier bracht.



Vogelschieten - Grote vogel

Koning : Dienco Hagens

Koningin (gekozen) : Gerda Hagens

Staart : Geert Klein Heerenbrink

Kop : Frits Bleumink

Linker vleugel : Ronald Wassink

Rechter vleugel : Bram Jansen



Vogelschieten - Middenvogel

Koningin : Annelinde Erens

Koning (gekozen) : Joren Erens

Staart (geloot) : Duuk v.d. Beld

Kop : Fred Hagens

Linker vleugel : Luka v.d. Beld

Rechter vleugel (geloot): Maud Middendorp



Vogelschieten – Jeugdvogel

Koningin : Indy Klein Heerenbrink

Koningin (gekozen) : Lieve Bakker

Staart : Mees v.d. Kuil

Kop : Mirthe van Reen

Linker vleugel : Tije Bakker

Rechter vleugel (geloot) : Nikky Schouten



Vogelgooien

Romp : Maaike Beumer

Staart (geloot) : Dinie Reesink

Kop : Henrieke Reesink

Linker vleugel : Johanna Schouten

Rechter vleugel (geloot): Marieke Zwinenberg

Kegelen volwassenen : Jelmar Schoonman

Kegelen kinderen : Jack Burgerdijn

Luchtbuks

Mannen : Rien de Vries

Vrouwen : Diana v.d. Beld

Vlaggenwedstrijd : Fam. Beumer

Optocht

Kinderen : “Team Hissink”

Jeugd : “Oekens Tuig”

Volwassenen : “de Wandelclub”

Fietstocht kinderen : “de Endeldarmen”

Fietstocht volwassenen : : “Wijk 7”

Volleybal : “O nee, veld 2”