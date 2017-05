JO17-2 vv Oeken kampioen

BRUMMEN - Nadat vorige week de enige concurrent verassend had verloren, steeg de kampioenkoorts bij de jongens van Oeken/Brummen en ook bij de ouders. Na drie minuten was er al een kans voor Oeken/Brummen. De bal ernaast schieten was eigenlijk nog moeilijker dan in het goal, maar de bal ging over. Na 30 minuten waren de meeste zenuwen verdwenen en werd er eigenlijk gevoetbald zoals het hoort. Na een goede aanval scoorde Coen de 1-0 ; je zag de spanning meteen wegvallen bij de jongens. De 2-0 viel snel daarna door de sterk spelende Lucas. Met deze stand gingen ze de rust in.

De goede aanwijzingen in de rust van trainer Wim Seesink en leider Rens Hardijzer scoorde Rik de 3-0, even later gevolgd door Bob, die de 4-0 maakte. De 5-0 werd gescoord door Rik. Toen het laatste fluitsignaal klonk, kon het feestje beginnen. De jongens ontvingen een verrassing van hun ouders, een mooi T-shirt met de tekst Kampioen 2016/2017. Gehuld in deze shirt werden de jongens, in aanwezigheid van veel publiek, officieel gehuldigd door de voorzitter van vv Oeken. Na het overhandigen van de medailles kon de

champagne ontkurkt worden. De zegetocht ging door Brummen, Oeken en Leuvenheim en er werd uiteraard een tussenstop bij spcl Brummen gemaakt.