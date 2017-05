Ondersteuning voor jeugdige mantelzorgers

RHEDEN / ROZENDAAL - Opgroeien in een gezin waarvan één van de gezinsleden extra zorg nodig heeft, is niet altijd makkelijk. Jongvolwassen mantelzorgers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar bieden zorg of ondersteuning aan een familielid die chronisch ziek of gehandicapt is, of die psychische en/of verslavingsproblemen heeft. Het geven van mantelzorg heeft invloed op belangrijke gebeurtenissen op weg naar een eigen toekomst.

Denk bijvoorbeeld aan het verlaten van het ouderlijk huis, het volgen van een studie, gaan werken of het aangaan van een relatie. Veel jongvolwassen mantelzorgers vinden het juist in deze fase moeilijk om eigen keuzes te maken en een goede balans te vinden. Zij ervaren meer stress en problemen. Want heb je de keuze om te kiezen voor je eigen geluk of hou je rekening met de zorgsituatie thuis?

Ondanks de belemmeringen die jongvolwassen mantelzorgers ondervinden door het geven van mantelzorg in deze fase van hun leven, vragen zij over het algemeen niet snel hulp en ondersteuning voor zichzelf. Ook in de gemeente Rheden en Rozendaal wordt op dit moment deze groep mantelzorgers onvoldoende bereikt. En dat is jammer, want uit onderzoek blijkt dat het delen van ervaringen en het praten over keuzes in deze levensfase bijvoorbeeld al kan bijdragen aan een betere balans tussen mantelzorg en privéleven.

MVT Rheden & Rozendaal, stichting voor mantelzorg, en Indigo Preventie, willen met een nieuw initiatief hier verandering in brengen in samenwerking met ervaringsdeskundigen en enkele professionals. Hiermee willen beide organisaties bereiken dat er meer aandacht en begrip komt voor de bijzondere positie van deze jongvolwassen mantelzorgers bij hun (directe) omgeving, onderwijs, verenigingen, huisartsen enzovoort. Het doel is dat deze jonge mensen zelf daar een belangrijke rol in spelen en vanuit eigen ervaring vertellen waarom het zo belangrijk is. Daarnaast is het essentieel om vooral samen met hen te onderzoeken wat hun specifieke hulp- en ondersteuningsbehoefte is in deze levensfase en wat kunnen zij hier zelf in kunnen betekenen.

Voor dit initiatief kunnen mantelzorgers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar zich aanmelden bij Lidy Kelderman, MVT Rheden en Rozendaal via info@mvtrheden.nl of 026-3707070. Dit geldt ook voor het inwinnen van nadere informatie over dit initiatief.