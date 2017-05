Inwonerspanel bevraagd over Gezondheid en sportbeoefening

BRUMMEN – Gezondheid en sporten. Belangrijke onderwerpen waar veel inwoners in de gemeente Brummen mee te maken hebben. De gemeente gaat aan de slag om nieuw beleid te maken op deze gebieden. Dit wordt verwoord in een ‘integraal’ (samenhangend) gezondheidsbeleid. De 850 leden van inwonerspanel Brummen Spreekt wordt gevraagd daarover mee te denken.

Hierbij is het belangrijk om ook te weten hoe de gezondheids- en sportbeleving van inwoners in onze gemeente is en welke rol inwoners hierbij zien weggelegd voor de gemeente of bijvoorbeeld verenigingen. Redenen om, zoals gezegd, een aantal vragen over deze onderwerpen te stellen aan de ruim 850 leden van het inwonerspanel Brummen Spreekt. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de beleidsnota die dit najaar besproken en vastgesteld zal gaan worden. Wie zijn mening wil laten horen maar nog geen panellid is van Brummen Spreekt, kan zich hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de speciale website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na de aanmelding worden de vragen dan toegestuurd.

De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Bijvoorbeeld over vragen of om thema’s als (psychische) gezondheid en sportbeoefening. Maar ook over (preventieactiviteiten rondom) middelengebruik. Dit zijn voor de gemeente Brummen belangrijke onderwerpen in het komende gezondheidsbeleid. Daarom worden deze thema’s gepeild onder de inwoners en wil de gemeente graag weten welke behoefte aan ondersteuning inwoners hebben.

Inwonerspanel

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt inmiddels 866 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Ongeveer viermaal per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over een actueel onderwerp. Deelnemers hebben hiermee daadwerkelijk invloed op de kwaliteit van dienstverlening of beleidskeuzes die gemaakt gaan worden door het gemeentebestuur.