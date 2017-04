Koningsspelen Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN - De vrijdag voor de meivakantie stond bij veel scholen in het teken van de Koningsspelen. Zo ook bij Openbare basisschool Oosterhuizen. Vaste onderdelen van de Koningsspelen zijn het Koningsontbijt en de Koningssportdag. Samen goed ontbijten en actief bewegen is goed voor de gezondheid. Bij de samenstelling van het Koningsontbijt is gekozen voor een gevarieerde balans tussen gezonde ontbijtproducten en producten die passen bij een lekker en feestelijk ontbijt voor de Koningsspelen. De kinderen hadden hierdoor genoeg energie voor het sportieve deel van de Koningsspelen. Tijdens het sportieve deel deden de leerlingen in Oosterhuizen spelletjes begeleid door een leerling uit groep 7 en 8. Zo was het een fijn feest en heeft iedereen genoten van sportiviteit en gezelligheid.