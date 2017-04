Seizoenspeurtocht Veluwezoom

RHEDEN - In nationaal Park Veluwzoom worden in de lente spannende speurtochten gehouden. Onderweg doen deelnemers allerlei leuke opdrachten in het seizoen van de nieuwe blaadjes, bloemen, jonge dieren en veel buiten zijn. Fluit als een verliefde vogel, ontkiem als een boom, zoek kleuren en mee.

Aanmelden kan bij de balie van het Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Het bezoekerscentrum is geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. In de schoolvakantie periode is het Bezoekerscentrum ook op maandag geopend. Elk jaargetijde is er een seizoenspeurtocht. Gewapend met een tas vol materialen trekken de kinderen er op uit. Er zijn twee leeftijdsgroepen, van vier tot en met zeven jaar en van acht tot en met twaalf jaar. Deze speurtocht duurt ongeveer 1, 5uur. De kosten hiervoor zijn per speurtocht, prijs berekend voor maximaal vier kinderen, 5 euro voor leden van Natuurmonumenten en Oerr. Niet-leden betalen 8 euro. Starten kan tussen 10.00 en 14.30 uur.

Tel. 026-4979100

Natuurmonumten.nl/activiteiten