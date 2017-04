Flexbus gaat in Rheden rijden

RHEDEN - Tijdens een vergadering dinsdag op het gemeentehuis in De Steeg is besloten dat er een flexbus komt te rijden in het dorp Rheden om het gemis van de vervallen Lijn 29 te compenseren. Actievoerders Olliver Mareschal en Ron Baars overhandigden wethouder Ronald Haverkamp 1450 handtekeningen van gedupeerde reizigers. Ook verkeersdeskundige Jacco Sterk en vertegenwoordigers van Radar uitvoering Oost Marlous van Elk en Fons Rengers waren hierbij aanwezig. Al is er nu tenminste een oplossing, de actievoerders en mensen uit het dorp zijn nog niet helemaal tevreden. Zij zien liever een vaste kleine bus die van station Rheden over de Oranjeweg naar station Arnhem rijdt en weer terug. Op deze manier is het makkelijk om op het station in Rheden te komen en in Velp en Arnhem. Daarnaast vinden veel mensen de flexbus duur. Als het aan de vervoersmaatschappijen ligt, worden in de toekomst meer lijnbussen vervangen door flexbussen. Inwoners van Rheden zien liever vaste lijnen, maar dan met een kleinere bus. Ook is er nog geen oplossing voor minder validen en gehandicapten om in Doetinchem te komen. Om uit te zoeken wat Rhedenaren verwachten van het openbaar vervoer komt er een enquête. Daarnaast zijn er de komende periode regelmatig debatten in de provincie Gelderland over de toekomst van het openbaar vervoer.