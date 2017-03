Scootmobieltraining in Dieren

DIEREN - Op de ochtenden van dinsdag 4 en donderdag 6 april wordt in Dieren weer een gezellige scootmobieltraining gegeven. De training wordt gehouden door Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden en vindt plaats in en bij Theothorne in Dieren. Deelnemers krijgen tijdens deze twee ochtenden informatie en tips over de werking van de scootmobiel, de specifieke verkeersregels en hoe men in lastige situaties het beste kan handelen. Daarvoor is een speciaal buitenparcours met hindernissen aangelegd. Ook kan men onder begeleiding van een vrijwilliger een ritje maken op een route langs lastige verkeerssituaties in Dieren. Ogen-, oren- en reactietesten maken deel uit van het programma en er zijn ambtenaren van de gemeente aanwezig om vragen en opmerkingen over de WMO te beantwoorden. Ook is er een monteur van RSR aanwezig die scootmobielen kunnen bijstellen en kleine gebreken ter plekke kunnen verhelpen. Donderdagochtend wordt afgesloten met een gratis lunch en men ontvangt een deelnemerscertificaat. De training is geheel gratis. Aanmelden kan via e-mail. rhedenrozendaal@vvnregio.nl of via tel. 026 - 8483701.