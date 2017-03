Hennepplantage in Spankeren opgerold

SPANKEREN - In een woning aan de Zultphensestraatweg in Spankeren is maandagochtend een hennepkwekerij ontdekt. De politie trof in de woning meerdere ruimten aan die vol stonden met hennepplanten. In het totaal troffen ze 15.000 hennepstekken aan en 400 moederplanten. De moederplanten zijn de planten waar de hennepstekken vanaf gehaald worden. Het was dus een flinke plantage. In de woning werden ook 3 verdachten aangehouden, een 32 jarige man uit Ede, een 34 jarige man uit Arnhem en een 44 jarige man uit Arnhem. Ze zijn door de politie verhoord en zullen zich t.z.t. bij de rechter moeten verantwoorden. Netbeheerder Liander stelt ter plaatse een onderzoek of er elektriciteit is gestolen. - foto: Politie Dieren