Zaterdag gratis compost afhalen in Doesburg

DOESBURG - Samen met Circulus-Berkel en tal van vrijwilligers, verzorgt de gemeente Doesburg ook dit jaar een compostactie. Op zaterdag 25 maart zijn inwoners van de gemeente welkom op de parkeerplaats aan de Turfhaven voor het afhalen van compost; een bedankje voor het scheiden van het afval. Met de compostactie participeert de gemeente in de jaarlijkse Landelijke Compostdag.

In 2016 werd in de gemeente Doesburg ruim 800.000 kilo groente- fruit- en tuinafval (gft) gescheiden ingezameld, gemiddeld 72 kilo per inwoner. Het gft werd vervolgens omgezet in groene energie en compost. Deze bodemverbeteraar bevat veel organische stof en voedt de bodem. Vermengd met aarde is compost een prima ‘meststof’ voor de tuin of een groen balkon. Door de gescheiden gft-inzameling is er sprake van minder CO2-uitstoot, lagere verwerkingskosten en worden grondstoffen behouden.

Tijdens de Compostdag kunnen inwoners van de gemeente Doesburg maximaal vijf zakken gft-compost voor het eigen huishouden afhalen. De 20-literzakken compost worden tussen 10.00 en 14.00 uur verstrekt op de parkeerplaats aan de Turfhaven in Doesburg.

De compostactie wordt georganiseerd door de gemeente Doesburg en Circulus-Berkel in samenwerking met vrijwilligers van Doesburgse sportverenigingen. Meer informatie over de compostdag vindt u op www.circulus-berkel.nl.