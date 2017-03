Toneelgroep Spankeren speelt drie maal Don Tòn

SPANKEREN - Komend weekend staat Toneelgroep Spankeren in het Dorpshuis weer op de planken. Ze spelen daar het blijspel Don Tòn. De zaterdag is helemaal uitverkocht, maar voor de vrijdag en zondag zijn kaarten beschikbaar. Het belooft in ieder geval weer een dolkomische boel te worden in het Dorpshuis aan de Loohof.

"Te veel wil ik er vooraf niet van verklappen, maar geloof me maar dat het weer een blijspel is dat de mensen aan zal spreken", vertelt Esther Barink. Zij is voorzitter van de in 2012 opgerichte vereniging, die momenteel 24 leden telt. En zelf speelt ze ook regelmatig mee in de blijspelen die de groep brengt.

Het instuderen van het stuk, onder regie van Farry Thijsen en Ulli van Duijn, gebeurt in een oefenlokaal in Spankeren. Op het bedrijf van de familie Geerligs beschikt de vereniging over een goede oefenruimte. "We kunnen, omdat we over die ruimte beschikken, al vrij snel bij het instuderen van het stuk 'in het decor' spelen. Dat maakt dat we ons tijdens de uitvoering op ons gemak voelen in het decor", aldus Barink. "En dat zie je terug."

Hoewel de vereniging 24 leden telt, spelen 13 van hen ook daadwerkelijk mee in de stukken. De anderen zijn betrokken bij alles wat er verder komt kijken bij een toneelstuk, zoals decor, requisiten, geluid, licht, kleding en dergelijke. "We kunnen dan ook best nog een paar spelende leden gebruiken", aldus Barink. "We zijn echt een gezellige club. Hoewel we de uitvoeringen zeer serieus nemen, hebben we meestal heel veel plezier. We zijn ook een echte Spankerense vereniging. De meeste leden komen uit het dorp zelf."

Wie Toneelgroep Spankeren aan het werk wil zien, kan zoals gezegd komend weekend terecht in het Dorpshuis. De zaterdag (aanvang 20.00 uur) is uitverkocht, maar voor de vrijdag (20.00 uur) en de zondag (14.00 uur) zijn nog kaarten beschikbaar en te koop bij Gigantisch Wonen in Dieren en aan de Loohof 77 in Spankeren.

www.toneelgroepspankeren.nl