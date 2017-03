TV-programma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ portretteert Dieren

DIEREN - Presentatoren Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Kefah Allush, Hella van der Wijst en Mirjam Bouwman gaan voor ‘Geloof en een Hoop Liefde’ op zoek naar authentieke dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde in Dieren. Van maandag 3 t/m donderdag 6 april komt ‘Geloof en een Hoop Liefde’ vanuit Dieren, dagelijks om 17.50 uur op NPO 2.

Persoonlijk, onbevangen en herkenbaar: in ‘Geloof en een Hoop Liefde’ staat het geloof van de gewone Nederlander centraal. In het EO-programma gaan presentatoren Bert, Hella, Kefah, Mirjam en Henk op pad met bekende en onbekende bewoners die hen wegwijs maken in de lokale dorps-/stadsgewoonten en -gebruiken. De persoonlijke ontmoetingen leveren innemende, inspirerende en ontroerende verhalen op.

Vanaf 3 april strijken ze met het team van Geloof en een Hoop Liefde neer in het dorp Dieren. Het ligt ingeklemd tussen rivier de IJssel en de Veluwe en heeft dus veel te bieden aan bezoekers van dit gezellige dorp. Verschillende inwoners van Dieren vertellen hun verhaal in de uitzendingen van deze week. Bekend is de Spelerij, een bijzondere speeltuin waar jong en oud hun fantasie en creativiteit kunnen ontdekken. Oprichter Jos Spanbroek (foto) vertelt hoe hij zijn liefde voor techniek zo doorgeeft aan de jonge generatie. Youp Cretier is de trotse eigenaar van Domein Hof te Dieren, een bijzondere ommuurde wijngaard. Hoe is hij wijnboer geworden? Ook ontmoeten we Albert en Grace. Dit bijzondere stel rijdt iedere zondag met een auto vol eten naar Arnhem. Waarom doen zij dit? En Bert gaat op bezoek bij Anny in Olburgen. Zij zet zich in voor de heiligverklaring van Dora Visser. De Geloof en een Hoop Liefde-bank staat weer op markante plaatsen in het dorp en zorgt voor mooie gesprekken met de plaatselijke bewoners. Henk deelt de GHL-letters uit en mag daarbij wat hoop geven aan een klant van een Dierense kapperszaak.

Het vertrouwde NPO 2-programma neemt de kijker van maandag tot en met donderdag mee in haar zoektocht naar oprechte verhalen, unieke tradities en bijzondere mensen. In ‘Geloof en een Hoop Liefde’ zijn de kleine dingen groot: de presentatoren verbazen zich samen met de dorps- of stadsbewoners over de gewone dingen van het leven. De opnamen zijn de voorbije weken gemaakt.

Ook op de radio

Ook in het dagelijkse radioprogramma ‘Thuis op 5’ staat Dieren die week centraal. Presentatoren Yvonne Sprunken en Petra de Joode gaan op zoek naar smakelijke geschiedenisverhalen, stadse zaken, slimme luisteraars en brengen natuurlijk hoopvolle muziek! Iedere werkdag van 22.00 tot 00.00 uur op NPO Radio 5.

