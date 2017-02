Carnaval bij De Deurdouwers Angerlo

ANGERLO – De leus van Prins Arnolde de Eerste van carnavalsvereniging De Deurdouwers in Angerlo is Geen gezeik, in Angerlo is iedereen gelijk. Zeker tijdens het carnavalsfeest zal deze leus gelden. Alle feesten vinden plaats in Feestburcht De Meent, het Deurdouwers Hol.

De optochtcommissie van de Deurdouwers roept alle buurten, verenigingen, vriendengroepen en anderen op om mee te werken aan de carnavalsoptocht. Is het niet door het bouwen van een wagen, meelopen als groep, duo of individu, dan toch door het versieren van de straat of buurt. Ook dit jaar zou het fantastisch zijn als de optocht nog weer groter en mooier zal zijn dan in voorgaande jaren. De kinderoptocht is zaterdag 25 februari en de grote optocht op zondag 26 februari.

Maar het carnaval in Angerlo begint vrijdag 24 februari om 18.30 uur met een Blagenbal, bedoeld voor kinderen uit tot en met groep vier. Deze avond wordt mogelijk gemaakt door DJ Deprado. De toegang bedraagt 2,50 euro. Daarna is er vanaf 19.30 uur voor iedereen uit groep vijf tot en met acht een limonade party. Ook hier is DJ Deprado aanwezig. De toegang bedraagt 2,50 euro. Vanaf 21.00 uur is er nog een jeugdparty met DJ Deprado. De avond is toegankelijk voor alle jeugd. De toegang bedraagt 3,50 euro.

Zaterdag 25 februari begint om 14.15 uur de kinderoptocht vanaf het Deurdouwers Hol. Opstellen kan vanaf 13.45 uur. Daarna is er vanaf 15.00 uur een kindermiddag vol optredens, dansen en natuurlijk iets lekkers. De toegang is gratis. Vanaf 20.00 uur is er een Hosavond. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de band Trigger. De entree bedraagt 10 euro.

Zondag 26 februari start om 13.00 uur de grote optocht vanaf het Deurdouwers Hol. Opstellen kan vanaf 12.30 uur. Daarna is er vanaf 15.00 uur een Hosmiddag. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door Feest DJ John. De entree is gratis.

Maandag 27 februari vindt vanaf 19.21 uur het 55+ Carnaval plaats met een avondvullend programma met dans, zang en optredens. De zaal is om 18.45 uur open. De entree is gratis.

