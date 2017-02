Carnaval bij Jubilerende De Narrenkap

VELP – Carnavalsvereniging De Narrenkap in Velp heeft ook dit jaar weer een uitgebreid carnavalsfeest voor jong en oud. Dit jaar bestaat de Narrenkap 66 jaar, een mooi jubileum, met een fantastische Prins en prinses. Peter en Suzanne Erren. Peter en Suzanne worden bijgestaan door hun adjudanten Jan van Anholt en Niels Gabriël en hun jeugdprins Mads ter Hoeven.

Zaterdag 25 februari is er in de middag eerst het kindercarnaval vanaf 13.30 uur in het Narrenhuus. ’s Avonds begint vanaf 20.11 uur de Zotte Zaterdag, eveneens in het Narrenhuus. Zondag 26 februari is de grote carnavalsoptocht met aansluitend een gratis instuif in het Narrenhuus, in samenwerking met CV De Bloaspiepkes en CV De Leute Bröyers. De optocht start om 13.11 uur. Dinsdag is er vanaf 20.11 uur een Boerenbal in café d’Oranjeboom. Kaartverkoop vindt plaats bij Intertoys en café d’Oranjeboom, Rokersspeciaalzaak Siemelink. Meer informatie is te vinden op www.cvdenarrenkap.nl.

Zaterdag 25 februari:

13.30 uur: Kindercarnaval

20.11 uur: Zotte Zaterdag

Zondag 26 februari:

13.11 uur: Grote Carnavalsoptocht

Dinsdag 28 februari:

20.11 uur: Boerenbal