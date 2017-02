Afgraven vervuilde grond Elzenbos

BRUMMEN - Deze week worden de asbestresten verwijderd die zijn aangetroffen op het bouwterrein Elzenbos in Brummen. Bij graafwerkzaamheden op dat terrein stuitte november vorig jaar de aannemer op asbestresten. De werkzaamheden zijn toen direct stilgelegd en onderzoek heeft uitgewezen dat het om twee specifieke plekken gaat waar resten asbest in de grond zitten. Die worden nu door Mateboer Milieutechniek gesaneerd door de grond af te graven en af te voeren.

De procedure om de beide locaties te saneren, is direct na het beschikbaar komen van de onderzoeksresultaten bij de provincie Gelderland in gang gezet. "De afgegraven grond, waar kleine delen asbest in zitten, wordt afgevoerd naar de VAR in Wilp", aldus Martijn Zunnenberg van Mateboer Milieutechniek.

De saneringswerkzaamheden zijn gepland in de schoolvakantie, omdat direct naast de scholencluster wordt gewerkt. Hekken en een deel van bestrating van Expeditie 24/7 werden voor de sanering verwijderd. Later komt de meer oostelijk gelegen locatie aan de beurt. Nog voor het weekend is ook deze sanering afgerond en kunnen alle werkzaamheden weer volledig doorgang vinden. Dit is van belang, omdat begin maart de nieuwe school feestelijk in gebruik wordt genomen. - foto: Wencel Maresch