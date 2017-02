Nieuwe zwemkleding ZV De Spreng

BRUMMEN / EERBEEK - Na een aantal waterpolowedstrijden met de jeugd van ZV De Spreng uit Brummen en Eeerbeek te hebben gespeeld, kwamen er geluiden naar voren dat de tegenpartijen er toch wel professioneel uitzagen met allemaal dezelfde zwemkleding en caps.

Deze geluiden waren ook bij enkele ouders ter oren gekomen. Na enig overleg onderling kwamen zij met het idee om een sponsoractie op te starten om zo nieuwe zwemkleding aan te kunnen schaffen. Ook het bestuur wilde wel een bijdrage leveren. Zo gezegd, zo gedaan. Er werden formulieren opgesteld en de jeugd ging massaal bij familie, vrienden, buren en kennissen langs om maar zoveel mogelijk sponsoren te krijgen.

Op 24 juni 2016 kon uiteindelijk het sponsorzwemmen van start gaan. Deze happening vond plaats in zwembad Coldenhove waar aansluitend de kaderdag werd gehouden. De kinderen hebben fantastisch gezwommen en hebben uiteindelijk een mooi bedrag bij elkaar gezwommen waarmee de nieuwe zwemkleding besteld kon worden. De organisatoren van de sponsoractie zijn met een leverancier van zwemkleding in onderhandeling gegaan en dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat op 9 januari de nieuwe zwemkleding uitgereikt kon worden.

De eerste wedstrijd van de groep gemengd onder de dertien was op 14 januari en er stond een ploeg aan de waterkant met een uitstraling van een echt team, nieuwe zwemkleding met het logo van De Spreng en ook nog eens allemaal dezelfde caps met verenigingslogo die ook al aangeschaft waren.