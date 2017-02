DIEREN - Vorige week overleed de Utrechtse tekenaar en ontwerper Dick Bruna. Het zal niemand ontgaan zijn. Hij werd bekend als de geestelijke vader van Nijntje en inspireerde heel veel tekenaars en illustratoren over de hele wereld met zijn herkenbare stijl. Zo ook de Dierense cartoonist Wytse Noordhof, die de dood van Bruna niet in woorden maar op deze wijze verbeeldt. Meer van zijn werk is overigens te zien op www.graagapplaus.nl.